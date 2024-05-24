У Києві відкрили міст-хвилю

https://racurs.ua/ua/n195627-u-kyievi-vidkryly-mist-hvylu-video.html

Ракурс

У Києві 24 травня відкрили міст-хвилю.

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Він з'єднує парк «Наталка» та Оболонський острів. Мер міста Віталій Кличко у своїх соцмережах запросив киян на прогулянку мостом.

Цю пішохідну переправу на столичній Оболоні мали відкрити ще у 2022 році, але початок повномасштабного вторгнення вніс свої корективи.

Сталеві конструкції для мосту виготовили з металу, що був виплавлений на маріупольському заводі «Азовсталь». Вивозили цей метал вже під обстрілами російських окупантів — 27 лютого 2022 року.

Будівництво відбулося за кошти меценатів: Метрополії Великого Парижа та допомоги Тайваню. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри.