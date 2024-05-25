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Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Всеосвіта»
Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195656-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 25 травня, немає жодного носія російських крилатих ракет «Калібр», проте на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.
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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — вісім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.