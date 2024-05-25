Окупанти скинули бомбу на Куп’янськ-Вузловий, є поранені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195668-okupanty-skynuly-bombu-na-kup-yansk-vuzlovyy-ie-poraneni.html

Ракурс

Харківщина перебуває під щоденними обстрілами російської армії.

.

У суботу, 25 травня, загарбники обстріляли селище Куп’янськ- Вузловий. Ворожа авіація скинула на населений пункт керовану авіаційну бомбу. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Щонайменше п’ятеро осіб дістали поранення. Також пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто. Деталі обстрілу зʼясовуються.

Нагадаємо, російські війська масовано б’ють по мирних населених пунктах Харківської області. Минулої ночі противник з реактивної системи залпового вогню «Смерч» вдарив по селищу Борова Ізюмського району. Обстріл пошкодив житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини та павільйони.

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.