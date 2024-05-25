Російські РЕБи в окупованому Криму. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n195677-partyzany-pronykly-na-misce-rozgortannya-rebiv-v-okupovanomu-krymu-foto.html

Ракурс

Партизани розвідали місця дислокації російських військових об'єктів в окупованому Криму.

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Зокрема, в районі мису Фіолент було зафіксоване місце дислокації вишок радіорелейного зв’язку, на яких фіксується розгортання комплексів радіоелектронної боротьби. Ймовірно, це обладнання належить 475-му окремому Центру РЕБ Чорноморського флоту росії. Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху «Атеш».

Зазначається, що ця точка також є місцем бойового чергування зенітного ракетного комплексу С-400.

Як відомо, партизани руху «Атеш» постійно стежать за ситуацією в Криму і передають локації важливих об'єктів окупантів Силам оборони України.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські партизани змогли проникнути на одну з найбільших та найбільш захищених нафтобаз в окупованому Криму. Представники руху «Атеш» змогли виявити шляхи логістики й техніку, яку використовують загарбники для перевезення нафтопродуктів.