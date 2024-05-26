Бійці «Омеги» знищили загарбників з технікою. Фото:

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Російська армія продовжує втрачати війська та техніку в Харківській області.

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Зокрема, спроби ворожої армії просунутись на Харківському напрямку були зруйновані спецназівцями НГУ. Бійці Центру спеціального призначення «Омега» ліквідували п’ятьох окупантів вбито, а чотирьох поранили. Також вони уразили міномет калібру 120-мм та знищили два автомобілі. Про це Національна гвардія України 26 травня повідомила у Telegram.

Крім того, гвардійці уразили польовий склад боєкомплекту, де зберігалися набої до стрілецької зброї, боєприпаси до АГС-17, РПГ-7 та ракета до протитанкового ракетного комплексу.

Спроби армії рф просунутись на Харківському напрямку зруйновані. Все, на що вони здатні — з безпрецедентною жорстокістю проводити терористичні обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури міста Харків, — зазначили в НГУ.

Нагадаємо, бійці другого окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії «Омега» знищили штурмову групу ворога на Харківському напрямку. Лише одну годину 20 російських загарбників перетворилися на «вантаж 200».