Ракурсhttps://racurs.ua/
З’явилися супутникові фото наслідків удару по російській РЛС «Воронеж-М»
З’явилися супутникові фото наслідків удару по російській РЛС «Воронеж-М»https://racurs.ua/ua/n195721-z-yavylysya-suputnykovi-foto-naslidkiv-udaru-po-rosiyskiy-rls-voronej-m.htmlРакурс
З’явилися супутникові фото наслідків удару по російській РЛС «Воронеж-М» в Оренбурзькій області.
.
На них видно, що на території РЛС є темні плями, ймовірно, це сліди пожежі. Але якість фотографій не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.
Дрони ГУР у ніч на 27 травня атакували радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж-М», які стоїть у місті Орськ Оренбурзької області росії. Це за 1 800 км від кордону з Україною.
Проєкт «Схеми» тепер публікує супутниковий знімок за 27 травня з наслідками атаки. На знімку видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було. Ймовірно, це сліди пожежі.
«Воронеж-М» є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення балістичних і крилатих ракет, а також космічних і аеродинамічних обʼєктів на відстані до 6 000 км.
Раніше, 23 травня, дрони ГУР атакували іншу РЛС такого типу — «Воронеж-ДМ», яка стоїть у селищі Глибокий Краснодарського краю. Російські канали тоді публікували фото пошкоджень.
Defence Express пише, що удари по «Воронеж-М» і «Воронеж-ДМ» фактично вивели з ладу 50% від усіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям «південь — південний схід». Це «стратегічні очі» рф.