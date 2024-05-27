З’явилися супутникові фото наслідків удару по російській РЛС «Воронеж-М»

https://racurs.ua/ua/n195721-z-yavylysya-suputnykovi-foto-naslidkiv-udaru-po-rosiyskiy-rls-voronej-m.html

Ракурс

З’явилися супутникові фото наслідків удару по російській РЛС «Воронеж-М» в Оренбурзькій області.

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На них видно, що на території РЛС є темні плями, ймовірно, це сліди пожежі. Але якість фотографій не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

Дрони ГУР у ніч на 27 травня атакували радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж-М», які стоїть у місті Орськ Оренбурзької області росії. Це за 1 800 км від кордону з Україною.