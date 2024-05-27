Якщо рф досягне стратегічного прориву на фронті, Польща та країни Балтії можуть ввести війська в Україну

https://racurs.ua/ua/n195728-yakscho-rf-dosyagne-strategichnogo-proryvu-na-fronti-polscha-ta-krayiny-baltiyi-mojut-vvesty.html

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Якщо росія досягне стратегічного прориву на фронті, Польща та країни Балтії можуть ввести війська на українську територію, не чекаючи появи ворожих сил на власних кордонах.

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Про це йдеться у статті німецького видання Der Spiegel.

У матеріалі говориться, що на конференції з питань зовнішньої політики у Таллінні, представники країн Балтії дорікнули німецьким політикам про наслідки неефективної політики Шольца щодо України.

Der Spiegel стверджує, що представники Польщі і країн Балтії попередили Берлін: якщо росіянам вдасться прорив, вони не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах і самі відправлять війська в Україну.

Польща також виступає за те, щоб залучити системи протиповітряної оборони НАТО для збиття російських ракет над західними регіонами України.

Нині цю ідею обговорюють в Альянсі, але остаточного рішення поки що немає, повідомляє Bild. Польщу в цьому питанні підтримує Естонія, Велика Британія, Канада, Литва, Франція. Проти — США і Німеччина. Також, за даними журналістів, низка країн НАТО, зокрема Велика Британія, Канада та Естонія, готові в майбутньому доставляти зброю і боєприпаси не тільки до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Наразі в кількох західних країнах розробляється концепція «передової логістики».