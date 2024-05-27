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Ракурс
Володимир Зеленський та Феліпе VI, фото: Офіс президента

Зеленський зустрівся з королем Іспанії (ФОТО)

27 тра 2024, 21:29
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Володимир Зеленський, президент України, в ході офіційного візиту до Іспанії мав аудієнцію у короля Феліпе VI.


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Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги Україні та підтримки українських громадян у цій країні.

Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів, — наголосив він.

Зеленський також висловив сподівання на відкриття в Україні офісу Інституту Сервантеса, де Король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.

Крім того, Зеленський запросив Феліпе VI та його дружину королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.

Володимир Зеленський та Феліпе VI, фото: Офіс президента

Джерело: Ракурс


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