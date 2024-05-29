КНДР відправила до Південної Кореї 150 повітряних куль зі сміттям та гноєм. Фото:

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КНДР відправила через кордон у Південну Корею понад 150 повітряних куль зі сміттям і гноєм.

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З учорашнього вечора, 28 травня, ці кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні. Ці об'єкти досягнули навіть південно-східної провінції Південний Кьонсан. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула.

Представники Південної Кореї вже закликали північнокорейську диктатуру припинити свої «нелюдські та вульгарні дії».

Пхеньян натомість назвав свої дії акцією «око за око». У КНДР наголосили, що зробили це у відповідь на листівки з закликом до повалення режиму, які начебто активісти відправляли з території Південної Кореї також за допомогою повітряних куль.

За інформацією Yonhap, упродовж багатьох років люди, які втекли з Північної Кореї в Південну, надсилали в КНДР повітряні кулі з листівками, що критикують диктатора Кім Чен Ина.

Нагадаємо, у Північній Кореї двох підлітків публічно засудили до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейських фільмів.

Джерело: Yonhap