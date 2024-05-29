США візьмуть участь у саміті миру України в Швейцарії. Фото:

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США візьмуть участь у Саміті миру, який пройде у Швейцарії у червні.

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Зараз не має конкретної інформації про участь Джо Байдена у цьому заході. Однак для Вашингтона важливо «продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру». Про це речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила 29 травня під час брифінгу.

Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміт, — зазначила вона.

Жан-П'єр також наголосила на наданні швидкої військової підтримки Україні, щоб уникнути атак, як це було у Харкові, що призвело до удару по гіпермаркету «Епіцентр» й загибелі цивільних.

Як відомо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, свою участь в якому підтвердили представники 50 країн.

Нагадаємо, агентство Bloomberg інформувало, що, ймовірно, президент США Джо Байден пропустить Саміт миру у Швейцарії, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. Американський лідер віддав перевагу заходу в Голлівуді, який він має відвідати разом з акторами Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.