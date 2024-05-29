Корабель «Олександрівець» виявили партизани. Фото: «Атеш»

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Партизани в окупованому Севастополі виявили судна Чорноморського флоту росії.

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Агенти руху опору «Атеш» розвідали Стрілецьку бухту та виявили розміщення протичовнового корабля ВМФ РФ МПК-49 «Олександрівець» та різних катерів, які охороняють узбережжя Севастополя. Про це партизанський рух 29 травня повідомив у Telegram.

Також партизани зафіксували посилену активність російських загарбників. На причалі постійно завантажуються та розвантажуються військові вантажівки.

Вони не навчаються на своїх помилках і продовжують перебувати на українських теренах, за що будуть покарані. Вся докладна інформація вже передана у надійні руки, — наголосили в «Атеш».

Нагадаємо, кримські партизани зафіксували в районі мису Фіолент місце дислокації вишок радіорелейного зв’язку, на яких фіксується розгортання комплексів РЕБ. Також виявлена точка є місцем бойового чергування зенітного ракетного комплексу С-400.