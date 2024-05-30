Банкова відмовилася від економічного бронювання від мобілізації

https://racurs.ua/ua/n195824-bankova-vidmovylasya-vid-ekonomichnogo-bronuvannya-vid-mobilizaciyi.html

Ракурс

В Офісі президента України відмовилися від ідеї так званого «економічного бронювання» від мобілізації. На відмову вплинуло очікуване підвищення податків.

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Про це 30 травня повідомляє РБК із посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання зазначив, що відмовитись від такої ідеї було вирішено через те, що Генштаб побоюється, що «економічне бронювання» не розв’яже проблему з нестачею кадрів, буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації та лише спричинить негативну реакцію в армії.

Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 млрд доларів (200 млрд грн. — «Ракурс»), які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково розв’язати цю проблему, — сказав співрозмовник в ОП.

У Генштабі відмовилися коментувати виданню свою позицію щодо «економічного бронювання», пославшись на те, що це питання не в його компетенції.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев вважає, що питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов’язані.