Данія дозволить Україні атакувати військові цілі в росії з F-16

Данія дозволить Україні атакувати військові цілі в рф з F-16. Фото:

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Бити по російській території винищувачами F-16 дозволить Україні Данія.

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Українські Сили оборони можуть використовувати данське озброєння за межами своєї території. Цілі на території рф є законними, бо це відповідає міжнародному праву. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає TV 2 Nyheder.

Також вона зазначила, що партнери України мають докласти більше зусиль для зміцнення системи української протиповітряної оборони.

Я вітаю рішення Німеччини надати систему Patriot. Більше країн мають зробити так само… Європа має поставити в Україну більше систем і ракет, — наголосили Фредеріксен.

Нагадаємо, 16 травня Данія оголосила про 18-й пакет допомоги для України на 750 млн євро. У цьому пакеті передбачені додаткові внески для майбутнього передання винищувачів F-16, обслуговування артилерійських знарядь, допомоги з артилерією, боєприпасами й протитанковими мінами. Ще 349 млн євро данці спрямують на посилення української ППО.

Джерело: TV 2 Nyheder