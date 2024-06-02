ППО уночі збивала "шахеди" у восьми областях

https://racurs.ua/ua/n195902-ppo-unochi-zbyvala-shahedy-u-vosmy-oblastyah.html

Ракурс

Армія росії у ніч на 2 червня знову запустила по Україні іранські «шахеди».

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ППО України вночі збила 24 з 25 запущених дронів-камікадзе Shahed. Їх знищили в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Вінницької областей.

Дві ракети — «Іскандер-К» і С-300 — збити не вдалось.

Російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини.

Ударні дрони запускали з мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ — рф.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.