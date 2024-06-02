Головна мейнстрімна опозиційна партія Німеччини зазнала потужної кібератаки

https://racurs.ua/ua/n195905-golovna-meynstrimna-opozyciyna-partiya-nimechchyny-zaznala-potujnoyi-kiberataky.html

Ракурс

Християнсько-демократичний союз (ХДС), найбільша мейнстрімна опозиційна партія в Німеччині, повідомила, що зазнала масштабної кібератаки та ізолювала від інтернету частину своєї ІТ-інфраструктури.

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Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що служби безпеки інтенсивно працюють над відбиттям та розслідуванням атаки. Ні про її масштаби, ні про можливі підозрювані в заяві нічого не йдеться, проте зазначається:

Спосіб, яким було здійснено атаку, вказує на дуже професійного автора.

Провідні політики ХДС підтримують Україну та часто критикують правлячу коаліцію у Німеччині за нерішучість.

Іншою великою опозиційною силою, представленою в парламентах на федеральному та земельному рівнях, є ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка навпаки виступає проти військової підтримки України, а часто прямо схвалює й інші аспекти політики путіна.

росію останніми роками неодноразово звинувачували у кібератаках на німецькі державні установи, зокрема Бундестаг, відомство федерального канцлера, міністерства закордонних справ та оборони.

2 травня Рада НАТО згадала Німеччину серед держав Альянсу, які останнім часом зазнали «гібридних дій» росії, що включає в себе кібератаки, саботаж, кампанії з дезінформації та інші дії.