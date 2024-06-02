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Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна, — Зеленський про "мир" від Китаю
Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна, — Зеленський про «мир» від Китаюhttps://racurs.ua/ua/n195912-nihto-ne-maie-prava-rozkazuvaty-nam-yak-povynna-zakinchytysya-cya-viyna-zelenskyy-pro-myr.htmlРакурс
Президент України зазначив, що Київ без позитиву сприймає відмову Китаю брати участь у Саміті миру в Швейцарії і скептично ставиться до ідеї КНР та Бразилії провести конференцію за участю росії.
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При всій повазі, ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто інший до кінця не орієнтується у тому, що принесла росія своєю війною в Україну. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна, — прокоментував Зеленський про «мирні» ініціативи Пекіна.
Президент відповів на питання журналістів у Сінгапурі.
Україна, як жертва війни мала повне право ініціювати шлях до закінчення цієї війни. І саме ми повинні це робити, бо ми знаємо всі кризи, які принесла росія на територію нашої країни. Неспровокована війна, ми її не починали, війна не ведеться на території росії. Все це відбувається в Україні. Я бажаю всім країнам миру, щоб ні в кого не було втрат, масових могил тощо. Але це українці загинули. росіяни ґвалтували наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна.
Вона повинна закінчитися за законом, за міжнародним правом, за справедливістю. І це обов’язково", — сказав президент під час спілкування з журналістами у Сінгапурі.
Бразилія і Китай хочуть організувати міжнародну мирну конференцію за участю і України, і росії для обговорення пропозицій щодо «деескалації конфлікту». Про це раніше повідомляв Bloomberg.
Агентство повідомляє, що після зустрічі, яка відбулася напередодні, глави МЗС двох країн, Ван І та Селсо Аморім, виступили зі спільною заявою, в якій виклали «спільне розуміння» щодо шляхів врегулювання «російсько-української кризи».
Китай і Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції в належний час, визнаної як росією, так і Україною, за рівною участю всіх сторін, а також справедливим обговоренням усіх мирних планів, — ідеться в підписаній у Пекіні спільній заяві, що фактично повторює формулювання, раніше неодноразово використані Сі Цзіньпіном.
Також дипломати додали, що «Пекін і Бразиліа закликають до розширення гуманітарної допомоги та засуджують можливе використання зброї масового ураження обома сторонами».
У Bloomberg наголошують, що це перший випадок, коли Китай офіційно підписав спільну заяву з іншою країною з приводу війни рф проти України.