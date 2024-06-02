Україна запросила Ізраїль та Палестину на Саміт миру

https://racurs.ua/ua/n195913-ukrayina-zaprosyla-izrayil-ta-palestynu-na-samit-myru.html

Ракурс

Україна запросила Ізраїль та Палестину взяти участь у Глобальному саміті миру, попри те, що «комусь це може не подобатись».

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Про це на прес-конференції у Сінгапурі повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Київ запросив на захід всі країни, які підтримують або не підтримують Україну та наголосив, що Україна «готова почути думку кожного», якщо це стосується завершення війни.

Не запрошені були лише представники росії, і не лише тому, що вони агресори. А й тому, що у нас був нормандський формат, на якому ми домовлялися, але вони не стримували слова і продовжували нас вбивати. Роками. І блокували будь-який процес, — пояснив Зеленський.

Президент також вважає, що росія продовжує спроби зірвати саміт миру, який відбудеться у Швейцарії у червні.

Деякі держави допомагають їй у цьому, заявив Зеленський під час конференції «Діалог — Шангрі Ла» у Сінгапурі.

росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції чи хімії, <…> цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті, — описав спроби рф зірвати саміт у Швейцарії Зеленський.

За його словами, влада України має інформацію про те, що «деякі держави» почали допомагати росії у зриві Саміту миру. Про які країни йдеться, він не уточнив.

росія працює у всіх регіонах. І сьогодні є не дуже хороша інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати у цьому, у дипломатичному зриві саміту світу, — заявив Зеленський.

І тому, коли ви питаєте, що може зробити сьогодні світ, світ має бути міцним, тиснути політично на росію. Інакше зупинити Путіна неможливо. Тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія, та й розібратися всім країнам світу до кінця: не балансувати між Україною та росією, а захищати справедливість та міжнародне право, — додав український лідер.

На сьогоднішній день, повідомив президент України, 106 країн підтвердили свою участь у саміті у Швейцарії.

І це на високому рівні: на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн, — сказав він.

Зеленський також порівняв позиції США та Китаю щодо «саміту миру». Раніше стало відомо, що представники Китаю не приїдуть до мирної конференції. Президент США Джо Байден, як передбачається, також може пропустити саміт через виборчу кампанію.

За словами президента України, США підтвердили свою участь на високому рівні і є шанс, що Байден все ж таки приїде на конференцію.

Щодо Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні. І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у саміті миру. Китай, на жаль, навпаки, працює над тим, щоб країни не приїжджали, — заявив Зеленський.

Саміт, на якому планується обговорити зусилля щодо досягнення миру в Україні, відбудеться у Швейцарії 15−16 червня.

росію на саміт не запросили. Володимир Зеленський говорив, що таке рішення ухвалили через побоювання, що російська сторона «все заблокує, все зірве». За його словами, рф залучать до обговорення, коли буде вироблено основні принципи угоди. Диктатор росії володимир путін назвав саміт у Швейцарії спробою нав’язати російській стороні умови завершення війни.