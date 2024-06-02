Російські загарбники поширюють черговий фейк, фото: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n195921-rashysty-rozpovsudjuut-feyky-pro-nibyto-znyschennya-ukrayinskyh-korabliv-vms.html

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Російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують дезінформацію про нібито знищення кораблів та катерів Військово-морських сил ЗСУ.

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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС.

Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об'єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України, — наголошують у ВМС.

Зазначається, що інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.

Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку, — наголошують у ВМС. — Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам.

Сьогодні, у соцмережах з’явилися повідомлення про завдання рашистами удару по портовій інфраструктурі Одеси. Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що по Одесі було завдано удару ракетою «Іскандер».