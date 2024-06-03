Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині. Фото:
Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині, є постраждаліhttps://racurs.ua/ua/n195935-rosiyany-atakuvaly-bazu-vidpochynku-na-harkivschyni-ie-postrajdali.htmlРакурс
Загарбники з росії вночі 3 червня завдали масованого ракетного удару по Зміївській громаді Харківській області.
.
Було влучання по території відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
Також поранення дістали двоє цивільних — чоловік та жінка. Курім того, пошкодженні будинки бази відпочинку.
Нагадаємо, 2 червня у Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по п’ятиповерхівці. Встановити вдалося сімох загиблих. Також відомо про 26 постраждалих, серед них — медик швидкої, поліцейська і дві 12-річні дитини.