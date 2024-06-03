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Ракурс
Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині. Фото:

Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині, є постраждалі

3 чер 2024, 08:20
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Загарбники з росії вночі 3 червня завдали масованого ракетного удару по Зміївській громаді Харківській області.


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Було влучання по території відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також поранення дістали двоє цивільних — чоловік та жінка. Курім того, пошкодженні будинки бази відпочинку.

Нагадаємо, 2 червня у Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по п’ятиповерхівці. Встановити вдалося сімох загиблих. Також відомо про 26 постраждалих, серед них — медик швидкої, поліцейська і дві 12-річні дитини.

Джерело: Ракурс


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