Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині. Фото:

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Ракурс

Загарбники з росії вночі 3 червня завдали масованого ракетного удару по Зміївській громаді Харківській області.

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Було влучання по території відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також поранення дістали двоє цивільних — чоловік та жінка. Курім того, пошкодженні будинки бази відпочинку.

Нагадаємо, 2 червня у Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по п’ятиповерхівці. Встановити вдалося сімох загиблих. Також відомо про 26 постраждалих, серед них — медик швидкої, поліцейська і дві 12-річні дитини.