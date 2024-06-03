Володимир Зеленський зустрівся з президентом Філіппін. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n195936-zelenskyy-zustrivsya-z-prezydentom-filippin-pro-scho-govoryly.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вранці 3 червня прибув до Філіппін.

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Глава держави обговорив із філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим двосторонню співпрацю, майбутній Глобальний саміт миру, та російську агресію проти України. Про це український лідер повідомив у соціальній мережі X.

Я прибув на Філіппіни і вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим, — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за чітку позицію щодо агресії росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН.

Також президент анонсував відкриття українського посольства у столиці Філіппін Манілі.

Лідери обох країн під час зустрічі обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру, запланований на 15−16 червня у Швейцарії, та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, 1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сингапура на конференцію «Діалог Шангрі-Ла». Він назвав це захід «ключовим майданчиком для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні».