КНР відповіла на звинувачення Зеленського щодо Саміту миру. Фото:

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Китайська Народна Республіка відреагувала на звинувачення президента України Володимира Зеленського щодо Саміту миру.

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Китай ніколи не «роздмухував вогонь і не підживлював полум’я» російсько-української війни. А всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у цьому військовому конфлікті, повинні бути визнані. Відповідну заяву зробила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, передає The Guardian.

За її словами, КНР надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. А позиція Пекіну щодо мирної конференції у Швейцарії є дуже «відкритою і прозорою».

Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін, — зазначила дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сінгапуру заявив, що Китай допомагає російській федерації відмовляти інші країни від участі у запланованому на середину червня Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Джерело: The Guardian