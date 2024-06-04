Наслідки падіння уламків російських ракет у Дніпрі, фото: Нацполіція

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У Дніпрі внаслідок здійсненої рашистами сьогодні, 4 травня, ракетної атаки постраждали місцеві жителі, серед яких немовля та 17-річний підліток.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Також російської атаки:

зазнали пошкоджень приватні будинки, багатоповерхівки, лікарня та школа — у будівлях потрощено дах та стіни, понівечило фасади, вибило вікна.

згоріли та були пошкоджені автомобілі.

Зазначається, шо правоохоронці обходять пошкоджені будинки, оглядають руйнування та надають допомогу всім людям, яким вона необхідна. Слідчо-оперативні групи поліції проводять збір речових доказів та документують російський воєнний злочин.