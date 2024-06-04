Кабмін продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Фото:

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Відстрочку від мобілізації в Україні автоматично продовжили на три місяці.

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Це рішення, яке Кабінет міністрів ухвалив сьогодні, 4 червня, стосується тих працівників, які отримали відстрочку від Мінекономіки. Таким чином, «бронь» автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня. Про це постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За його словами, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Міністерства економіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Нагадаємо, у травні Мінекономіки забронювало військовозобов’язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. Це рішення спричинило скандал, тому міністр економіки Юлія Свириденко скасувала цей наказ.