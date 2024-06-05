США готові дати Києву кредит на 50 млрд дол., якщо ЄС запровадить безстрокові санкції проти росії

https://racurs.ua/ua/n196007-ssha-gotovi-nadaty-ukrayini-kredyt-na-50-mlrd-dol-yakscho-ies-zaprovadyt-bezstrokovi-sankciyi.html

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США готові надати Україні кредит на суму 50 млрд. дол, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених російських активів, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції на невизначений термін.

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Про це написала газета Financial Times.

За даними видання, обговорюватимуть цю пропозицію 5 червня на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС.

Наразі санкції Євросоюзу продовжуються кожні півроку одноголосним рішенням.

Деталі кредиту — процентну ставку, терміни оплати та механізм видачі — у США планують ще уточнити.

США наполягають на досягненні угоди перед самітом G7, який запланований на наступний тиждень в Італії, йдеться у звіті видання.