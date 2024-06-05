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США готові дати Києву кредит на 50 млрд дол., якщо ЄС запровадить безстрокові санкції проти росії
США готові надати Україні кредит на 50 млрд дол., якщо ЄС запровадить безстрокові санкції проти росіїhttps://racurs.ua/ua/n196007-ssha-gotovi-nadaty-ukrayini-kredyt-na-50-mlrd-dol-yakscho-ies-zaprovadyt-bezstrokovi-sankciyi.htmlРакурс
США готові надати Україні кредит на суму 50 млрд. дол, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених російських активів, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції на невизначений термін.
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Про це написала газета Financial Times.
За даними видання, обговорюватимуть цю пропозицію 5 червня на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС.
Наразі санкції Євросоюзу продовжуються кожні півроку одноголосним рішенням.
Деталі кредиту — процентну ставку, терміни оплати та механізм видачі — у США планують ще уточнити.
США наполягають на досягненні угоди перед самітом G7, який запланований на наступний тиждень в Італії, йдеться у звіті видання.