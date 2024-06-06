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Авіація рф вдарила по місту Селидове. Фото: Селидівська МВА
Авіація рф вдарила по місту Селидове, є поранені й руйнування (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196038-aviaciya-rf-vdaryla-po-mistu-selydove-ie-poraneni-y-ruynuvannya-foto.htmlРакурс
Армія російської федерації продовжує знищувати населені пункти Донбасу.
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Ввечері 5 червня, близько 22.10, місто Селидове було атаковане російськими загарбниками. На місто ворог скинув, ймовірно, дві авіабомби «УМПБ Д-30 СН». Про це Селидівська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.
Внаслідок бомбардування шестеро осіб дістали поранення. Їм надали допомогу та доставили у лікарню.
Також через російський удар пошкоджено 13 багатоповерхівок та легкові автомобілі.
Нагадаємо, 5 червня російська армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини — були влучання по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).