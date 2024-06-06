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Ракурс
Авіація рф вдарила по місту Селидове. Фото: Селидівська МВА

Авіація рф вдарила по місту Селидове, є поранені й руйнування (ФОТО)

6 чер 2024, 08:48
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Армія російської федерації продовжує знищувати населені пункти Донбасу.


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Ввечері 5 червня, близько 22.10, місто Селидове було атаковане російськими загарбниками. На місто ворог скинув, ймовірно, дві авіабомби «УМПБ Д-30 СН». Про це Селидівська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Внаслідок бомбардування шестеро осіб дістали поранення. Їм надали допомогу та доставили у лікарню.

Також через російський удар пошкоджено 13 багатоповерхівок та легкові автомобілі.

Авіація рф вдарила по місту Селидове. Фото: Селидівська МВА

Авіація рф вдарила по місту Селидове. Фото: Селидівська МВА

Авіація рф вдарила по місту Селидове. Фото: Селидівська МВА

Авіація рф вдарила по місту Селидове. Фото: Селидівська МВА

Нагадаємо, 5 червня російська армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини — були влучання по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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