Пасажирський експрес з українцями та вантажний потяг зіштовхнулися в Чехії. Фото: HZS_Pardubice

https://racurs.ua/ua/n196046-dvoie-ukrayinok-zagynuly-vnaslidok-zitknennya-poyizdiv-u-chehiyi.html

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Масштабна аварія потягів у Чехії призвела до загибелі громадян України.

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Зіткнення пасажирського експреса, який слідував до українського Чопа, з вантажним потягом неподалік від міста Пардубіце призвело до загибелі чотирьох осіб. Серед загиблих двоє громадянок України, а громадянство інших жертв зараз уточнюється. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих поранених госпіталізували до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.

Зазначається, що український дипломат на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС.

Нагадаємо, в районі чеського міста Пардубиці зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. У пасажирському експресі компанії RegioJet, який прямував до українського Чопа, їхали 380 людей. А у товарному потягу з 21 вагона були лише машиністи. Повідомлялося про чотирьох загиблих.