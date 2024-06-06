Жадан розповів деталі свого рішення мобілізуватися

https://racurs.ua/ua/n196054-jadan-rozpoviv-detali-svogo-rishennya-mobilizuvatysya.html

Ракурс

Письменник і волонтер Сергій Жадан розповів деталі свого рішення мобілізуватися до лав бригади Нацгвардії.

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Своїми враженнями він поділився в коментарі для видання «Лівий берег».

Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими — готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми — це члени гурту «Жадан і Собаки», нас троє, — сказав він.

Службу Жадан проходитиме в «Хартії». Ця бригада започатковувалася в Харкові.

Це наша велика родина. Ми допомагали її створювати, стояли у витоків, підтримували як волонтери… Коли був поетичний вечір в Палаці Спорту в Києві я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку — керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше вечір був благодійний і всі зароблені гроші ми передали на «Хартію», — розповів письменник.

Як далі буде з творчою діяльністю — побачимо. Наразі, повторюся, ми — рекрути, — додав Жадан, зазначивши, що говорити про те, чим саме він займатиметься саме у війську також зарано.

Про рішення мобілізуватися повідомив й Євген Турчинов, музикант гурту «Жадан і Собаки».

13 бригада оперативного призначення «Хартія» (13 БрОП) входить до складу Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення у 2022 році у Харкові було створене ДФТГ «Хартія», яке входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії «Гвардія наступу».

У червні 2022 року Жадан був відзначений Премії миру німецьких книготорговців за «видатні художні роботи, а також за його гуманітарну позицію, з якою він звертається до людей на війні та допомагає їм, ризикуючи життям».