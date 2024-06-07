Депутатка з дітьми «зливали» росії дані про українських військових на Хмельниччині

https://racurs.ua/ua/n196079-deputatka-z-ditmy-zlyvaly-rosiyi-dani-pro-ukrayinskyh-viyskovyh-na-hmelnychchyni.html

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«Зливали» ФСБ рф дані про українських військових на Хмельниччині — викрито місцеву депутатку, її сина і доньку.

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За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру членам сім’ї з Кам’янець-Подільського району у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у лютому 2024 року депутатка однієї із сільських рад встановила зв’язок через месенджер Telegram і заборонену в Україні соцмережу «Одноклассники» з представником фсб РФ. Їй запропонували за грошову винагороду збирати дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України. Жінка погодилася та залучила до діяльності на користь ворога своїх сина і доньку.

Підозрювані виїжджали на блокпости та передали ворогу інформацію про присутність там військових і поліцейських.

Пізніше вони виконали ще одне завдання російської спецслужби. Повідомили про місцеперебування, склад та озброєння мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ на території району, а також зробили позначки на Google Maps.

Також родина виконала ряд доручень куратора з ФСБ рф: зібрали відомості про під`їзні дороги до військової частини, периметр території, місцезнаходження контрольно-пропускних пунктів, системи спостереження, розміщення постів, а також розташування місць для паркування особистого транспорту військовослужбовців.

За свою «роботу» підозрювані отримали гроші.

Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України під час об’їзду пунктів розташування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ. Передачу ворогу зібраних розвідданих та фотознімків попередили. Наразі усім трьом членам родини обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.