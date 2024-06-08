Окупанти намагаються баржами захистити Кримський міст. Фото: британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n196124-okupanty-namagautsya-barjamy-zahystyty-krymskyy-mist-brytanska-rozvidka.html

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Російські окупанти намагаються захистити незаконно збудований Кримський міст до українського Криму.

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До конструкції загарбники стягнули вісім барж, які розмістили на південній стороні мосту. Монтаж розпочався 10 травня і був завершений 22 травня. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 8 червня, яке опублікували у соціальній мережі Х.

Британці зазначають, що цими бардами росіяни намагаються захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських морських безпілотників.

Однак наголошується, що встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року українська розвідка опублікувала інтригуюче відео, зняте біля Кримського мосту й заявила, що цей збудований окупантами об'єкт — «абсолютно непотрібна конструкція». А в лютому керівник ГУР Кирило Буданов закликав цивільних не користуватися Керченським мостом.