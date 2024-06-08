Замах здійснили на купʼянського мер-колаборанта. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n196126-zamah-na-mera-kolaboranta-kup-yanska-skoyily-v-rosiyi-gur.html

Ракурс

Замах на зрадника України скоїли на території країни-агресора росії.

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У п’ятницю, 7 червня, у місті Старий Оскол було здійснено замах на Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від забороненої партії «Опозиційна платформа — за життя». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники зазначають, що колаборант добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. У червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації й публічно про це оголосив.

Однак після деокупації міста Мацегора утік з росіянами до Бєлгородської області. Там диктатура представила до нього посилену охорону, яка все-одно його не врятувала.

Зараз хірурги в Москві другу добу намагаються врятувати життя зраднику, але його стан критичний.

Нагадаємо, в травні у Бердянську підірвали машину колаборанта, який працював в одній із виправних колоній. Зрадник, який працював у місцевій катівні, загинув на місці.