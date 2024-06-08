Армія рф втратила сотні танків через помилки механіків. Фото: Генштаб

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Помилка російських танкістів призвела до втрат сотень танків та бойових машин піхоти.

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Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке проаналізував запис знищення в Україні російського «танка-черепахи» на базі Т-72, який підірвався на міні, але не була зруйнована повністю, а лише втратив рухливість. Екіпаж і десант змогли благополучно покинути танк. Однак, як з’ясувалося, росіяни самі полегшують ЗСУ роботу. Про це йдеться в статті BILD.

За словами Рьопке, знищити такий «танк-гараж» практично неможливо, але під час виходу з бронемашини механік-водій залишив відкритим невеликий люк під стволом. Саме туди українські оператори спрямував БПЛА, який вибухнув зсередини. Якби люк був закритим, машина б вціліла.

Експерт наголошує, що такі випадки на фронті не рідкість. Зазначається, що знищення російської бронетехніки в такий спосіб відбувається практично щодня. Жертвами відкритих люків стали вже сотні танків, БТР і БМП.

Рьопке припускає, що російські танкісти в паніці тікають із машин, що потрапили на міни, тому в момент втечі вже не думають про закриття люка.

Нагадаємо, у травні бійці 2-го батальйону бригади «Рубіж» Нацгвардії на Лиманському напрямку знищили російський «танк-сарай», який був захищений металевими конструкціями з усіх боків.

Джерело: BILD