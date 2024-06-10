Більша частина російського тилу все ще у безпечній зоні, - ISW

https://racurs.ua/ua/n196168-bilsha-chastyna-rosiyskogo-tylu-vse-sche-u-bezpechniy-zoni-isw.html

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Обмежені дозволи на удари американською зброєю по цілях в росії скоротили площу безпечного простору країни-агресорки на 16%.

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Про це повідомив у черговому зведенні Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що дозвіл Вашингтона створив досить велику територію, по якій Сили оборони мають право бити із західних озброєнь. Водночас, збережено обмеження на деякі типи американської зброї, що зменшує можливості ЗСУ завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною районах, які росія використовує для прикриття власних бойових сил, органів управління, логістики і тилового забезпечення.

Фактично Збройні сили мають право завдавати удари по російських військових об'єктах, розташованих безпосередньо вздовж українського кордону. Натомість їм, найімовірніше, не дозволено бити по російських військових цілях далі у тилу та в районах Курської і Брянської областей, які також перебувають у зоні досяжності РСЗВ, але на більшій відстані від кордону, йдеться у звіті ISW.