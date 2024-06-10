Австрійська Партія свободи підштовхує європейських правих повернути до своїх лав скандальну "Альтернативу для Німеччини"

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Австрійська ультраправа Партія свободи (FPÖ), якій вдалося стати найбільшою політичною силою в центральноєвропейській країні, підштовхує європейську політичну сім’ю «Ідентичність і демократія» (ID) повернути до своїх лав скандально відому німецьку партію «Альтернатива для Німеччини».

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Про це повідомляє Euractiv.

Група ID в Європарламенті виключила AfD минулого місяця на тлі зростаючих побоювань серед «Національного об'єднання» Марін Ле Пен та інших національних делегацій, що екстремістські погляди AfD можуть відштовхнути частину їхнього електорату.

Австрійська FPÖ, яка отримала можливість подвоїти представництво в Європейському парламенті, має інші плани.

Гаральд Вілімскі, який очолив FPÖ на виборах, підкреслив, що він зустрінеться з Ле Пен наступної середи, щоб обговорити стратегію щодо того, як збільшити кількість депутатів Європарламенту від групи ID, яка наразі, як очікується, налічує 58 законодавців, до тризначної цифри.

За словами Вілімскі, 16 депутатів Європарламенту, які, як очікується, отримає AfD, «були б гарним доповненням до групи».

Зрештою, це справа AfD пояснити і вирішити для себе, як будуть виглядати справи з AfD, чи хочуть вони бути частиною цілого чи ні, — сказав він, додавши, що на зустрічі з Ле Пен він буде говорити «про розширення нашого політичного угруповання».

Високопоставлені політики AfD вже заявили, що хотіли б знову приєднатися до групи ID.

AfD була виключена з ID після того, як партія потрапила в низку скандалів. Перший і другий номери виборчого списку AfD, Максиміліан Кра і Петр Бистрон, були звинувачені в отриманні грошей з росії через пропагандистську мережу, а сам Кра додатково перебуває під попереднім слідством за підозрою в тісних зв’язках з Китаєм.

Останньою краплею, яка призвела до їхнього вигнання, стало суперечливе інтерв’ю, яке Кра дав італійській La Repubblica у травні, де він заявив, що не кожен член нацистського SS за часів Третього Рейху був «автоматично злочинцем».