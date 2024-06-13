У Швейцарії відмовилися від підсумкового документа Саміту миру

https://racurs.ua/ua/n196274-u-shveycariyi-vidmovylysya-vid-pidsumkovogo-dokumenta-samitu-myru-zmi.html

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У Швейцарії відмовилися від підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України.

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Як пише «Європейська правда», у травневому проєкті рішення Саміту не було жодної згадки слова «агресія», тепер у тексті йдеться про «агресію РФ проти України».

Попередній проєкт рішення створював юридичне вікно для того, щоб за потреби включити відмову України від частини її території до умов «сталого миру з рф».

Тепер у проєкті рішення чітко прописали, що основою сталого миру буде лише «таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності та суверенітету усіх держав»

Попередній проєкт розмивав значення «формули миру» і відкривав простір для обговорення усіх альтернативних бачень миру, наприклад, китайсько-бразильського, яке передбачає зупинку посилення ЗСУ та зупинку бойових дій.

Нове формулювання каже, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН.

Крім того, у новому проєкті швейцарці погодилися взагалі не згадувати про росію у положенні стосовно мирних переговорів, натомість йдеться про «всі сторони».

Тим часом Офіс президента зробив документальний фільм про Формулу миру, яку пропонує Україна для справедливого закінчення війни

Годинна стрічка 12 червня була показана в ефірі телемарафону. А сьогодні фільм опублікували на YouTube-каналі Офісу президента.

Глобальний саміт миру пройде вже у ці вихідні, 15−16 червня, у Швейцарії.