Польща та ФРН пояснили, чому не можуть передати Україні додаткові Patriot

https://racurs.ua/ua/n196283-polscha-ta-frn-poyasnyly-chomu-ne-mojut-peredaty-ukrayini-dodatkovi-patriot.html

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Польща не погоджується передати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на її території.

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Про це повідомив заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик.

Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські «Патріоти» захищають польське небо, і це не зміниться, — заявив Томчик.

Крім того, керівник Бюро національної безпеки Яцек Сєвера заявив, що за останні два роки їхній повітряний простір було порушено тричі, що коштувало життя двом громадянам.

Німеччина також не зможе передати Україні більше установок Patriot.

Ми передаємо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом три системи […]. Це чверть наших власних запасів таких систем, вже немає можливості передати ще. Інші [союзники], напевно, можуть віддати по одній [системі], — заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Раніше канцлер Олаф Шольц оголосив, що ФРН передасть ЗСУ третю систему Patriot і 100 ракет до неї, а також установки IRIS-T і Gepard.

Раніше, 12 червня, американські медіа написали, що президент США Джо Байден схвалив передачу Україні другого американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомила The New York Times із посиланням на неназваних високопоставлених чиновників американської адміністрації та військових.

Рішення Байдена було ухвалено минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США, — йшлося в повідомленні.

Зазначається, що друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повернуться до Сполучених Штатів, повідомили посадовці.