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Ракурс
Рашисти здійснили обстріл повітряної лінії на Чернігівщині

Російський обстріл знеструмив понад 1,7 тис. абонентів на Чернігівщині — Міненерго

15 чер 2024, 11:31
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У Чернігівській області ворог обстріляв повітряну лінію обленерго.


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В результаті було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах. Про це сьогодні, 15 червня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Крім того, ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні.

В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів. Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи, — зазначають у відомстві.

Загалом в Україні сьогодні на період з 8.00 до 23.00 заплановане застосування графіків погодинних відключень електроенергії.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови, — наголошують у міністерстві.

Зазначається, що Україна сьогодні вранці на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Джерело: Ракурс


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