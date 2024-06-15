Принцеса Кейт вперше з'явилася на публіці після початку хіміотерапії

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Ракурс

Принцеса Кейт вперше з’явилася на публіці після початку хіміотерапії.

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У Лондоні відбувся військовий парад Trooping the Colour (Винесення прапора). Його присвятили на честь дня народження Карла III, хоч той і народився 14 листопада. Парад зазвичай проводять у червні, коли у Лондоні хороша погода.

42-річна принцеса Уельська Кейт з’явилася сьогодні на публіці вперше з березня, коли оголосила про боротьбу з раком. Наразі вона проходить курс хіміотерапії.

Як зазначає оглядач BILD, принцеса виглядала чудовою, але крихкою. Вона прибула на церемонію на автомобілі Bentley разом із дітьми та порадувала фанатів королівської родини фірмовою усмішкою. Шанувальники принесли із собою її картонну фігуру.

У березні Кейт Міддлтон повідомила, що у неї діагностовано рак.

Принцеса Уельська заявила про це у своєму відеозверненні. За її словами, у січні їй зробили серйозну операцію на черевній порожнині, яка пройшла успішно. Але під час обстежень після операції з’ясувалося, що має рак.