Працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік.

https://racurs.ua/ua/n196361-pracivnykam-agrosektoru-nadavatymut-bronuvannya-vid-mobilizaciyi-na-rik.html

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Працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік.

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Про це повідомив «Суспільному» в.о. міністра аграрного виробництва та продовольства Тарас Висоцький.

Для представників агросектору розширили можливості бронювання від мобілізації, щоб створити умови безпечного збору урожаю.

Перше — це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів.

Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість.

Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових.

Загальна норма бронювання, за словами міністра, до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Також він додав, що на певних напрямках кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агро секторі, і в Збройних силах — це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.