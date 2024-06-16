Рашисти облаштували військовий полігон на ТОТ Луганщини

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На ТОТ Луганщини російські загарбники облаштували військовий полігон, фото: «Одесский курьер»
Рашисти облаштували військовий полігон на ТОТ Луганщиниhttps://racurs.ua/ua/n196368-rashysty-oblashtuvaly-viyskovyy-poligon-na-tot-luganschyny.htmlРакурс
У Луганській області на Біловодщині російські загарбники облаштували військовий полігон.
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Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
У місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу. Місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій, — зазначають в ОВА.
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор зазначає, що останніми тижнями ворог постійно атакує поблизу звільнених українськими військовими восени 2022 року населених пунктів.
Окупанти б’ють по цих селах з усіх наявних видів озброєння. Залишатися цивільному населенню там вкрай небезпечно, — наголосив він. — Учора вмовили виїхати 35-річного чоловіка з Макіївки. У Красноріченській військовій адміністрації йому допомогли дістатися до Слов’янська та придбати квиток на потяг до Полтавщини, де луганчанин планує проживати надалі.