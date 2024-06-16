Рашисти облаштували військовий полігон на ТОТ Луганщини

У Луганській області на Біловодщині російські загарбники облаштували військовий полігон.

.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

У місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу. Місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій, — зазначають в ОВА.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор зазначає, що останніми тижнями ворог постійно атакує поблизу звільнених українськими військовими восени 2022 року населених пунктів.

Окупанти б’ють по цих селах з усіх наявних видів озброєння. Залишатися цивільному населенню там вкрай небезпечно, — наголосив він. — Учора вмовили виїхати 35-річного чоловіка з Макіївки. У Красноріченській військовій адміністрації йому допомогли дістатися до Слов’янська та придбати квиток на потяг до Полтавщини, де луганчанин планує проживати надалі.