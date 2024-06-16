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Ракурс
На ТОТ Луганщини російські загарбники облаштували військовий полігон, фото: «Одесский курьер»

Рашисти облаштували військовий полігон на ТОТ Луганщини

16 чер 2024, 10:42
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У Луганській області на Біловодщині російські загарбники облаштували військовий полігон.


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Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

У місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу. Місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій, — зазначають в ОВА.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор зазначає, що останніми тижнями ворог постійно атакує поблизу звільнених українськими військовими восени 2022 року населених пунктів.

Окупанти б’ють по цих селах з усіх наявних видів озброєння. Залишатися цивільному населенню там вкрай небезпечно, — наголосив він. — Учора вмовили виїхати 35-річного чоловіка з Макіївки. У Красноріченській військовій адміністрації йому допомогли дістатися до Слов’янська та придбати квиток на потяг до Полтавщини, де луганчанин планує проживати надалі.

Джерело: Ракурс


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