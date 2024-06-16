Прапори Палау та України, фото: Офіс президента

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Україна встановила дипломатичні відносини із розташованою у західній частині Тихого океану Республікою Палау.

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Про це сьогодні, 16 червня, повідомляється на сайті Офісу президента.

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Палау Сурангелом Віппсом-молодшим, — вказано в повідомленні. — У присутності лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і директорка Бюро внутрішніх справ Республіки Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Таким чином, ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між Україною та Палау.

В ході зустрічі Зеленський подякував своєму колезі за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру «Екологічна безпека».

Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу, — наголосив Зеленський.

Президент України розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, і зауважив, що окупанти зберігають на території електростанції зброю та вибухівку, а також примушують до роботи український персонал.

Зеленський також наголосив на важливості об'єднання країн світу навколо Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.