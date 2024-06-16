Росіяни імітують туристичний сезон на ТОТ Запоріжжя, фото: Azur.ru

https://racurs.ua/ua/n196374-rashysty-imituut-turystychnyy-sezon-na-tot-schob-rozselyty-sim-yi-okupantiv-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя вже третій рік відсутній туристичний сезон.

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Проте окупанти вигадали «тури вихідного дня» у Бердянськ та Кирилівку, які продають у ростові. Про це сьогодні, 16 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Та за фактом ці тури порожні, адже слугують легендою розселенню дружин гастролерів з рф на захоплених курортах, — наголошують у ЦНС.

Крім того, окупанти почали звозити в регіон дітей зі Сходу України.

Низка пансіонатів стали осередками пропаганди, де дітям проводять нацистські лекції щодо величі рф, й намагаються інтегрувати їх в тоталітарне суспільство, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що ніякого туризму на ТОТ не може існувати під час війни, а самі регіони під окупацією приречені на існування як військові бази рф, і закликають допомогти їх звільнити, повідомляючи про розташування окупантів до відповідного чат-бота.