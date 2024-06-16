F-16 від Данії надійдуть до України найближчим часом. Фото:

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Винищувачі F-16 від уряду Данії надійдуть до України найближчим часом.

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Президент Володимир Зеленський 16 червня провів зустріч із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії. Про це глава держави повідомив у Facebook.

Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн глобального Півдня до реалізації формули миру. Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом, — йдеться у повідомленні.

Президент додав, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до Євросоюзу вже у червні.

Нагадаємо, начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов заявив, що частина переданих Збройним силам України F-16 зберігатиметься на авіабазах не в Україні.