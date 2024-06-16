Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n196384-zelenskyy-pidbyv-pidsumky-samitu-myru-golovni-zayavy.html

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Президент Володимир Зеленський дав підсумкову прес-конференцію після Саміту миру в Швейцарії.

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Глава держави зазначив, що мир росії не потрібен, але він потрібен Україні та її союзникам. Наголосив, що країна-агресор припустилася багатьох трагічних історичних помилок, починаючи з окупації Криму. А пропозиції путіна щодо переговорів він назвав помилкою. Про це Зеленський заявив на прес-конференції за підсумками Саміту миру в Швейцарії, яка транслювалася в YouTube.

При цьому серйозна помилка, людина, яка пропонує вийти ще з якихось наших територій, які під нашим контролем. Тобто люди, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який нас не влаштовує. Але тут людина абсолютно провокувала весь світ та лякала, говорячи, що не хоче закінчувати війну, а хоче захоплювати території, — розповів він.

Він наголосив, що «це велика помилка, яка для нас корисна».

Президент зазначив, що буде розроблений план, який передадуть росії. Тоді й буде видно, чи готова країна-агресор до завершення війни. Якщо рф буде на другому Саміті миру — це говоритиме про те, що вона хоче миру. А Китай має вплив на Москву і тому може допомогти Україні.

Також Зеленський прокоментував допомогу для України від партнерів. Президент погодився, що є «серйозні пакети» допомоги, але наголосив що її недостатньо для перемоги й вона запізнюється.

Глава держави наголосив, що поки Україна стоїть, у світу є шанс, щоб не почалася глобальна війна.

Нагадаємо, президент країни-агресора росії володимир путін заявив, що Москва нібито готова до переговорів з Україною та робить «реальну мирну пропозицію». Диктатор висунув вимоги до України, зокрема щодо територіальних поступок, бо однією з умов є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.