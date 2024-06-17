Тривалість стабілізаційних відключень зменшать після оптимізації переліку "гарантованих" споживачів

https://racurs.ua/ua/n196398-tryvalist-stabilizaciynyh-vidkluchen-zmenshat-pislya-optymizaciyi-pereliku-garantovanyh.html

Ракурс

Тривалість стабілізаційних відключень може зменшитися.

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Про це повідомив у розмові з «РБК-Україна» радник очільника Кабміну Дениса Шмигаля Юрій Бойко

Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії, — сказав Бойко.

За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра, — додав Бойко.

Раніше «Ракурс» писав про подібну обіцянку уряду Усіх побутових споживачів від'єднають від ліній живлення критичної інфраструктури, світло у них також вимикатимуть за графіками.

Минулого тижня голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

Кудрицький у розмові з УП підкреслив, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.