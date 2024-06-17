Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тривалість стабілізаційних відключень зменшать після оптимізації переліку "гарантованих" споживачів

Тривалість стабілізаційних відключень зменшать після оптимізації переліку «гарантованих» споживачів

17 чер 2024, 10:58
999

Тривалість стабілізаційних відключень може зменшитися.


.

Про це повідомив у розмові з «РБК-Україна» радник очільника Кабміну Дениса Шмигаля Юрій Бойко

Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії, — сказав Бойко.

За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра, — додав Бойко.

Раніше «Ракурс» писав про подібну обіцянку уряду Усіх побутових споживачів від'єднають від ліній живлення критичної інфраструктури, світло у них також вимикатимуть за графіками.

Минулого тижня голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

Кудрицький у розмові з УП підкреслив, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів