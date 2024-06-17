Поліцейські дронами знищили позиції окупантів. Фото:

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Співробітники поліції виявили та знищили позиції російських окупантів на Донбасі.

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Зокрема, аеророзвідники зведеного батальйону Нацполіції «Захід» виявили позиції росіян у Часовому Яру. По ворогу правоохоронці відпрацювали ударними дронами й ліквідували загарбників. Про це Національна поліція України 17 червня повідомила у Telegram.

Бійці миттєво передали інформацію колегам, які керують ударними БПЛА. Хлопці за лічені секунди «задвухсотили» російських військових, — зазначили в НПУ.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади професійно відпрацювали FPV-безпілотниками по окупантах у Харківській області. Загарбників ліквідовували вздовж посадки, в окопах та в будівлі, де вони намагалися укритися. Також було знищено російський переносний протитанковий комплекс.