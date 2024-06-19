Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні. Фото:

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Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги — 19-й за рахунком з початку повномасштабного вторгнення рф.

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Цей пакет передбачає укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель, підтримку української оборонної промисловості та придбання обладнання для підтримки винищувачів F-16. Про це 19 червня повідомило Міністерство оборони Данії.

Данський міністр оборони Трольс Лунд Пульсен заявив, що уряд має зобов’язання надавати підтримку Україні наступні 10 років через українську оборонну промисловість, яка допоможе Україні нарощувати виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

А очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що Європа переживає доленосний момент, а цією ініціативою Копенгаген «відповідає сильному українському бажанню та зміцнює як українську, так і європейську безпеку».

Нагадаємо, 18 червня видання Fatto Quotidiano повідомило, що Італія планує передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Ці боєприпаси увійдуть до девʼятого пакету допомоги.