До комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав

Саміт миру відбувався 15-16 червня у Швейцарії, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n196486-do-komunike-samitu-myru-pryiednalasya-organizaciya-amerykanskyh-derjav.html

Ракурс

Організація американських держав приєдналася до комюніке першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15−16 червня.

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Про це сьогодні, 19 червня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив президент України Володимир Зеленський.

Я вдячний ОАД, важливій регіональній організації, яка об'єднує 32 держави з Південної та Північної Америки, і її генеральному секретареві Луїсу Альмагро за підтримку глобальних зусиль із відновлення повної сили Статуту ООН, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, комюніке першого Саміту миру посилює повагу до основоположних норм міжнародного права, які захищають усі миролюбні нації.

Ми продовжуємо закликати всіх приєднуватися до наших глобальних зусиль, які сприяють рівності для всіх націй, наближають справедливий мир для України та створюють можливості для глобального лідерства, — додав він.

Раніше Зеленський сьогодні також повідомив, що комюніке приєдналася Антигуа і Барбуда.

Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа, — зазначив він, висловивши переконання, що кількість країн, які приєдналися до комюніке, і надалі зростатиме.

Нагадаємо, підсумкове Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 держав і чотири організації. Пізніше Ірак, Йорданія та Руанда відкликали свої підписи, проте до підсумкової декларації приєднався Вселенський патріархат.