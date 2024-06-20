Українські сили ППО вночі знищили п’ять ракет та 27 «Шахедів»

ППО вночі знищила п’ять ракет та 27 «Шахедів». Фото:

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Ракурс

Масований удар з повітря відбивали українські захисники вночі 20 червня.

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Російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Загалом противник запустив дев’ять ракет різних типів та 27 безпілотників. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зокрема, з акваторії Каспійського моря ворожі літаки стратегічної авіації Ту-95 МС запустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555. З Воронезької області було запущено три балістичні ракети «Іскандер-М», ще дві керовані авіаційні ракети Х-59 стартували з акваторії Азовського моря. Крім того, з Приморсько-Ахтарська противник запустив 27 «Шахедів».

Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури. Основним напрямком удару був Схід України, зокрема Дніпропетровська область.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У ході протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;

керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА.

ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, вночі 20 червня ворог завдав нового масованого удару по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Було пошкоджено обладнання на обʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.