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Маскарад на кордоні - одесит у хустці та окулярах замаскувався під бабусю, щоб дістатися у прикордоння

Маскарад на кордоні — одесит у хустці та окулярах замаскувався під бабусю, щоб дістатися у прикордоння (ВІДЕО)

20 чер 2024, 15:51
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Винахідливий одесит одягнув квітчасту хустку, окуляри, прихопив картату сумку — і таким чином замаскувався під бабусю, аби дістатися у прикордоння.


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Квітчаста хустка, окуляри, картата сумка — такий look для себе підібрав чоловік, щоб дістатися прикордоння, — йдеться у повідомленні прикордонників.

Порушник сів на потяг «Київ — Ужгород» без документів і згодом зізнався прикордонникам, що планував дістатися Словаччини непомітним. За вчинене йому доведеться відповідати перед судом, кажуть у Держприкордонслужбі.

У березні 2024 року на Одещині затримали чоловіка, який одягнувся як герой фільму жахів та намагався незаконно перетнути держкордон. Він натягнув латексну маску, гідрокостюм, плащ-мантію та намагався «магічно зникнути» з України біля кордону з Молдовою.

Джерело: Ракурс


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