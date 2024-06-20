Маскарад на кордоні - одесит у хустці та окулярах замаскувався під бабусю, щоб дістатися у прикордоння

https://racurs.ua/ua/n196504-maskarad-na-kordoni-odesyt-u-hustci-ta-okulyarah-zamaskuvavsya-pid-babusu-schob-distatysya.html

Ракурс

Винахідливий одесит одягнув квітчасту хустку, окуляри, прихопив картату сумку — і таким чином замаскувався під бабусю, аби дістатися у прикордоння.

.

Квітчаста хустка, окуляри, картата сумка — такий look для себе підібрав чоловік, щоб дістатися прикордоння, — йдеться у повідомленні прикордонників.

Порушник сів на потяг «Київ — Ужгород» без документів і згодом зізнався прикордонникам, що планував дістатися Словаччини непомітним. За вчинене йому доведеться відповідати перед судом, кажуть у Держприкордонслужбі.

У березні 2024 року на Одещині затримали чоловіка, який одягнувся як герой фільму жахів та намагався незаконно перетнути держкордон. Він натягнув латексну маску, гідрокостюм, плащ-мантію та намагався «магічно зникнути» з України біля кордону з Молдовою.