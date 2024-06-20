Тіньовому нафтовому флоту рф можуть закрити прохід через Балтику

https://racurs.ua/ua/n196511-tinovomu-naftovomu-flotu-rf-mojut-zakryty-prohid-cherez-baltyku.html

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Через західні санкції росія почала експортувати нафту морем старими танкерами, які не мають належної страховки.

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Зараз у всьому світі приблизно 1 тис. 400 таких суден, вони перевозять приблихно 1,5 млн барелів нафти на добу.

Ці судна не ремонтуються і часто потрапляють в аварії, що загрожує розливом нафти. Багато танкерів при виході з Балтійського моря проходять біля берегів Німеччини і Данії.

За даними Гельсінкі, щотижня з Фінської затоки у напрямку Північного моря виходять близько 70 суден, кожне з них перевозить близько 100 тис. тонн російської нафти.

Цим стурбований Ханнес Дамм — депутат ландтага федеральної землі Мекленбург — Передня Померанія від партії «Союз 90/Зелені»:

Було б катастрофою, якби Балтійське море та пляжі були забруднені внаслідок аварії такого танкера.

З цим згодна й влада Данії. Вона розглядають можливість заборони проходу нафтотанкерів, які є недостатньо безпечними. Копенгаген створив для цього робочу групу з іншими країнами Балтійського регіону, повідомив глава МЗС Ларс Лекке Расмуссен.